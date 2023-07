Mara Venier, "arriviamo presto": dove vola per le vacanze

08 luglio 2023 a

a

a

Tempo di relax e vacanze per Mara Venier dopo la chiusura stagionale di Domenica In e la presentazione dei palinsesti Rai, avvenuta ieri a Napoli. Per il suo meritato periodo di riposo la conduttrice vola ai Caraibi, dove ad attenderla c'è il marito Nicola Carraro. A farlo sapere ai suoi fan è stata la stessa presentatrice su Instagram, dove ha pubblicato un video sotto il quale ha scritto: "Arriviamo presto", riferendosi anche al nipotino Claudio.

Mara Venier addio? Tsunami sulla Rai: "Il punto debole", la frase rubata che sconvolge tutti i piani

"Ciao Iaio, qui c’è la piscina, la casa, camera tua", dice nel video nonno Nick, come Carraro ama farsi chiamare dal bimbo di 5 anni. "Nonno meraviglioso. Arriviamo presto!", scrive la Venier. Sul fronte lavorativo, la conduttrice è stata riconfermata per la prossima edizione di Domenica In, che però a quanto pare per lei sarà l'ultima. "Amo Domenica In ma questa è l'ultima edizione per me - ha rivelato a margine della presentazione dei palinsesti Rai -. Questo è l'ultimo. Già quest'anno ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi".