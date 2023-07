Barbara d'Urso, il pizzino della collega: "So molte cose della sua vita privata che..."

10 luglio 2023 a

"So molte cose della vita della conduttrice che non sono state raccontate". Sul conto di Barbara d'Urso, da poco sollevata dalla conduzione di Pomeriggio 5, si accende nuovamente il gossip. Ad alimentarlo ci pensa Annalia Venezia, spesso del programma pomeridiano in onda su Canale 5. È lei, nella sua rubrica sulle colonne del Domani, a svelare il vero lato della presentatrice: "Di sicuro - ammette - ho una visione di lei molto più profonda di quanto non venga ritratta all’esterno, per questo mi dispiace quando viene attaccata".

Ad esempio quando la d'Urso viene presa di mira etichettandolo come troppo "trash". "La sua tv certo - prosegue Annalia - può non piacere, ma è stata capace di fare grossi ascolti per 15 anni nella rete ammiraglia di Mediaset". E con a disposizione budget sempre più bassi di anno in anno. Ma non solo, perché per l'opinionista la d'Urso ha anche "subìto angherie di vario tipo".

Di diverso parere, invece, Giancarlo Magalli. Il conduttore ha tuonato: "Quello che faceva lei era il monumento al trash….A me lei non è mai piaciuta". E chissà che dopo la frecciata a Myrta Merlino - "rea" di prendere il suo posto - non arrivi anche una stoccata a Magalli.