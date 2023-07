Elly Schlein, Feltri la asfalta in un minuto in tv: "Io non la prendo sul serio"

11 luglio 2023 a

Vittorio Feltri non è certo il tipo che le manda a dire. Il direttore di Libero, ospite di Zona Bianca, il talk show condotto da Giuseppe Brindisi commenta le ultime uscite della segretaria del Pd, Elly Schlein. Feltri è un fiume in piena: "Io non riesco proprio a capirla la Schlein. Io non riesoc a prenderla sul serio". Poi l'affondo: "Le sue dichiarazioni mi sembrano appiccicaticce e abbastanza poco basate sulla realtà, mi sembrano campate in aria".

A scatenare l'ira di Feltri sono state le parole della Schlein su Daniela Snatanchè finita sotto il fuoco delle opposizioni: "Non può dire la Schlein che la Santanchè fosse al corrente di essere indagata. Nessuno le ha detto niente.

Poi la magistratura ha poi chiarito l'esistenza di una indagine. E forse era necessario farglielo sapere prima, non dopo. Ed è per questo motivo che la Schlein non può dire ciò che ha detto. Mi pare qualcosa di elementare". Insomma Feltri nel giro di un minuto mette al tappeto proprio al Schlein che in modo disperato sta cercando di cavalcare quanto accaduto al ministro. Un tentativo goffo e dal gusto vintage: usare la magistratura e le inchieste per colpire l'avversario politico di turno.