Andrea Delogu sexy col compagno: odio senza freni per una foto

Se è vero che i quaranta sono i nuovi venti, allora Andrea Delogu è centrata perfettamente nella sua nuova gioventù, anzi, la celebra festeggiando addirittura il suo secondo anniversario con il fidanzato, Luigi Bruno. Niente di eccezionale, se non fosse che il ragazzo ha sedici anni in meno della showgirl. Un gap annullabile se tra i due c’è intelligenza, affiatamento e complicità.

Anche se l’etichetta di “toyboy” sarà difficile da strappare. Lui, ragazzo tenace, l’ha corteggiata per oltre un anno su Instagram, finchè lei non ha ceduto alle sue avances. E non c’era modo migliore di festeggiare un anniversario se non andare al concerto di Tiziano Ferro, uno che di canzoni romantiche se ne intende. La Delogu ha, così, voluto omaggiare il loro feeling con una dolce dedica sul suo profilo Instagram. Una foto che li ritrae insieme, in effusioni da coppia, con una dedica inequivocabile: “2 anni, giorno per giorno. 2 anni. L’amore è una cosa semplice, per fortuna”.

Ovviamente, nonostante le buone intenzioni, la maleducazione non ha tardato ad arrivare dagli haters da tastiera che subito hanno commentato: “Sembra tuo figlio, come fa a stare con te?”. Stavolta, però, la Delogu non ce l’ha fatta a tacere e ha voluto rispondere: “Di solito cancello i commenti stupidi, qui ho deciso di lasciarli, primo perché sono troppi e secondo perché la figura di mer**a è giusto che la gente la faccia fino in fondo. Per tutti gli altri grazie davvero, mamma mia quanto siete romantiche e romantici. Un sacco più di me!”. Qualche commento idiota non potrà scalfire il momento di felicità di Andrea Delogu, dal punto di vista professionale e sentimentale, che ripone definitivamente nello stanzino dei ricordi il suo matrimonio, ormai finito, con Francesco Montanari.