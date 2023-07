Barbara D'Urso, Selvaggia Lucarelli agghiacciante: "Non sparo sul morto"

13 luglio 2023 a

Selvaggia Lucarelli, dopo l'articolo pubblicato su il Fatto quotidiano in cui massacrava Barbara D'Urso - definita "feroce", "cinica", "spietata", "lady trash" - è tornata a parlare della ex conduttrice di Pomeriggio Cinque con una stories condivisa sul suo profilo Instagram. Un post nel quale la giornalista sferra l'ultimo colpo alla D'Urso e annuncia che sarà l'ultimo. "Una cosa che voglio chiarire su Barbara D'Urso", si legge, "Io non sparo sul morto. Di lei e della sua tv scrivevo quando era potente, quando faceva il bello e il cattivo tempo, quando poteva farti lavorare e guadagnare un sacco di soldi. Mi ha querelata più volte (ho sempre vinto) e ho continuato a criticarla", precisa Selvaggia Lucarelli.

La giornalista poi prosegue aggiungendo: "Negli ultimi due anni la sua parabola discendente era chiara e me ne sono occupata pochissimo". "Perché?", si chiede Selvaggia. Semplice, "perché stava facendo tutto da sola" e quindi "non serviva infierire".

Quindi la Lucarelli conclude rivolgendosi direttamente a Barbara D'Urso: "Spero che sappia almeno riconoscere la coerenza di chi non è sceso dal carro oggi, perché si era lanciato giù molto tempo fa". La giornalista, infatti, dopo uno spiacevole episodio accaduto proprio in un programma della D'Urso nel quale era stato tirato in ballo suo figlio, non aveva più messo piede in una sua trasmissione.