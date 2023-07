Luciana Littizzetto, Fazio sconcertante: "La più grande di sempre. L'unica che..."

13 luglio 2023 a

E venne il giorno della presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery, il gruppo del canale Nove, su cui andrà in onda la "premiata ditta" Fabio Fazio-Luciana Littizzetto. Già, come è noto, dopo l'addio alla Rai, il format di Che tempo che fa trasloca armi e bagagli su una nuova rete (che, per inciso, stra-pagherà entrambi i protagonisti).

Fazio può infatti "portare" con sé l'intera trasmissione, titolo compreso, poiché il format non appartiene a Viale Mazzini, ma alla sua società. Tanto che ai palinsesti spiegano senza giri di parole che "sul Nove faremo la stessa cosa, ovvero Che tempo che fa, abbiamo deciso che sarà uguale. Il pubblico non sarà disorientato, troverà anche Filippa Lagerback". Un programma-fotocopia.

Nel corso della presentazione Fazio e Littizzetto ne hanno dette parecchie. Il primo ha detto che non lo si sentirà mai criticare la Rai, eppure aggiunge di essere andato "dove ci volevano". Dunque le battute della Littizzetto su Matteo Salvini: un copione che non cambia mai. Ma fra le tante, c'è una frase che ha colpito più delle altre. Il conduttore, parlando della comica torinese, infatti ha affermato quanto segue: "Da 18 anni fa un monologo in prime time. Unico caso al mondo che va in onda in prime time". E ancora: "Luciana non ha precedenti da nessuna parte. Il più grande talento comico di sempre", afferma Fabio Fazio. Forse un tantinello esagerato? Ma giusto un pelo, eh...