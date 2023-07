In Onda, Telese e la frase della Cuzzocrea: "Ma fa sempre così?"

13 luglio 2023 a

A In Onda siparietto divertente tra Annalisa Cuzzocrea e Luca Telese. Pronti, via, la puntata parte con Telese che presenta gli ospiti e dopo aver introdotto Giovanni Floris, conduttore di Di Martedì, Mauro Mazza, ex direttore di tg Rai e infine la vicedirettrice de LaStampa, Annalisa Cuzzocrea. E Telese l'ha presentata così: "Ecco la nostra regina con un bellissimo vestito blu". La Cuzzocrea prende la parola e rivolgendosi verso Marianna Aprile, la conduttrice che condivide con Telese l'avventura estiva di In Onda, e afferma: "Ma fa sempre così?". Una battuta che ha offerto un assist proprio alla Aprile: "Sei sempre la nostra regina, anche senza un vestito blu".

Insomma un piccolo siparietto divertente che ha stemperato un po' i toni (pesanti) sugli argomenti affrontati. Ovviamente al centro della puntata c'è il governo Meloni, il caso Santanchè e il braccio di ferro tra l'esecutivo e le toghe. Intanto in serata il premier Giorgia Meloni ha incontrato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Dopo il Consiglio superiore di Difesa, Meloni e Mattarella hanno avuto un faccia a faccia e sui temi affrontati c'è anche quello della Giustizia. Il Colle ha definito il colloquio cordiale. Con buona pace della sinstra che sperava forse in qualche "incidente" tra il Quirinale e Palazzo Chigi.