Belen Rodriguez, la foto misteriosa scatena il gossip: "Togli le mani dagli occhi"

Le voci su una possibile separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez si rincorrono da tempo. Ma adesso i fan, sempre molto attenti alle dinamiche di questa coppia che sta accendendo il gossip dell'estate, hanno notato qualcosa di strano. Alcuni messaggi criptici sui social stanno alimentando voci e retroscena sulla coppia. Belen pubblica delle stories Instagram con dei messaggi che potrebbero essere interpretati in altri modi.

Nell'ultima sua story, la showgirl pubblica una scultura di creta per pareti in cui si vede un viso, probabilmente di donna, coperto da delle mani. Poi la frase che gela tutti: "Togli le male (le mani) dagli occhi", scrive Belen. Apriti cielo. In tanti hanno visto in queste parole un messaggio per Stefano De Martino e addirittura c'è chi legge in questa frase una conferma della crisi tra i due.

E De Martino? Dove è finito? Stefanoa quanto pare è al mare e sembra proseguire la sua vacanza con serenità e spensieratezza. Anche ieri, la showgirl ha pubblicato una serie di scatti Instagram, dove si è mostrata sorridente a festeggiare il cognato Ignazio nel giorno del suo compleanno. Presenti anche i piccoli Santiago e Luna Marì. Ma c'era un grande assente: proprio Stefano De Martino...