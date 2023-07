Barbara d'Urso, Er Faina vince la causa: "Imbecille", insulto choc

16 luglio 2023 a

Barbara d'Urso gelata dal verdetto dei giudici. A quanto pare l'epiteto "imbecille" pronunciato contro Barbara D'Urso da Er Faina - al secolo Damiano Coccia, influencer con un milione di follower su Instagram, autodefinitosi "coatto di periferia" - è "frutto della libera manifestazione del pensiero" e non mette in discussione l'onore della conduttrice televisiva. È stata pertanto respinta dal gip Giulia Arceri, che ha archiviato il procedimento.

Questa la decisione del giudice che ha sorpreso e non poco la stessa conduttrice. Nel dispositivo il giudice sottolinea che "la conduttrice ha scelto di non dare peso per un periodo ai commenti di Coccia, perché è da ritenersi che sia stata informata, se non direttamente, quanto meno dal suo entourage".

Inoltre, sempre il giudice, ha affermato che "Nessuno penserebbe mai di considerare davvero la conduttrice una persona di poco valore per le propalazioni di un tale soggetto". Insomma il caso a quanto pare è chiuso. E questo round se lo aggiudica, a sorpresa, Er Faina. Restano i dubbi sul verdetto dato che "imbecille" appare a tutti gli effetti un insulto. E anche di quelli pesanti...