Belen Rodrguez, la gola profonda rivela: "Ecco la verità su lei ed Elio"

Belen Rodriguez al centro del gossip. A scatenare le voci in questa caldissima estate sono state alcune foto scattate a casa di Ignazio Moser. La showgirl argentina è stata immortalata mentre stringeva la mano di Elio, un uomo misterioso che ha subito messo in moto le malelingue che parlano di una crisi con Stefano De Martino. E così l’esperta di gossip Deianira Marzano ha aggiunto nuove rivelazioni esplosive sulla vicenda.

Marzano ha pubblicato un messaggio di una gola profonda che l’ha contattata: "Deianira sono una conoscenza di Elio. Ti posso confermare che si sentiva già prima, nel periodo dove poi si è messa con Antonino e non da amici. Altre cose le so ma non le posso dire. Ti posso dire che Elio ancora tre anni fa disse “non ci fa nulla con Antonino, è un parrucchiere”. Ho sentito un audio di Belen che lo invitava da lei e so anche che da tempo la cosa era rimasta in sospeso. Non saprei… se non che ti posso dire che lui lavora con i motori, ha molto stile e classe. Ce lo vedo ma ultimamente è molto discreto, anzi più del solito (e ho capito il perché)". Insomma il gossip non si spegne.