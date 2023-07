L'estate del divertimento? House e dinner show, da Nord a Sud

17 luglio 2023 a

La musica dal vivo e dei festival spinge in tutta Italia, con concerti sold out ovunque. Ma che succede nel variegato universo del divertimento? Discoteche, ristoranti e bar con musica, spiagge che propongono beach party, godono di altrettanta salute. Ma del loro successo si parla poco. Uno dei motivi è la scarsa capacità comunicativa del settore. Ben 100 di loro li ha interrogati tramite un sondaggio il sito AllaDiscoteca.com in collaborazione con ltc - lorenzo tiezzi comunicazione. Se oltre l'80% vede una stagione positiva dopo tanti problemi dovuti al Covid e non solo, solo il 13% dei professionisti è convinto che i locali riescano a diffondere nel modo giusto la loro proposta. E quindi, che succede nei locali italiani? Chi non può o non ha voglia di far festa nelle località turistiche, può farlo in provincia e sui laghi.

Ad esempio,#Costez Summer Garden a Telgate (Bergamo) propone show e party dalle sonorità internazionali. La location coperta permette di ballare anche in caso di pioggia. Sono feste ritmo di urban & Latin come Vida Loca, con ballerini e performer. Oppure sul palco, con gli insostituibili dj resident, ecco il pop de Il Pagante o l'energia di Rudeejay.

Ogni settimana, River Garden Soncino (Cremona) offre invece formula easy: prenotazioni possibili tramite Clubbing app, ma accesso durante le serate sempre disponibile. Offre serate di qualità con resident dj e vocalist, affiancati da guest italiani e internazionali. Proprio nelle ultime settimane ecco al mixer Botteghi e Danilo Seclì con il Samsara Beach.

Da segnalare anche MOLO - Brescia, che offre nuovi spazi, tecnologie e collaborazioni, con ospiti di spicco. Il fine settimana inizia il giovedì sera con Frìo; Friday Format, il venerdì, alterna poi Panorama a base di house music, o Rehab con hip hop e r'n'b. Il sabato si balla con MOLO Party e star come Eiffel 65 e Damante.

Sul Garda, ecco Fam Desenzano, ristorante meeting point & beach club sul Garda che offre emozioni musicali con il musicista Maurizio Danesi e, spesso, i dj di Radio Studio Più. Da non perdere il party Colazione da Tiffany (che torna il 20/7). Fam è un luogo dove la musica si fonde con la cucina d'eccellenza. Primavera ed estate sono i momenti migliori per godere della vista panoramica, soprattutto la domenica.

E' poi anche l'estate di show e dinner show scatenati, perché almeno in vacanza la voglia di cucinare è davvero poca, mentre quella divertirsi cresce.

Circo Nero Italia, collettivo guidato da Duccio Cantini, continua a emozionare i top club italiani. Durante il mese luglio fa tappa, tra gli altri, al Flò di Firenze ed al Grotta Summer Club nel Cilento. I performer di Circo Nero Italia, tra ballerini, attori, mangiafuoco e artisti di ogni genere, creano spettacoli coinvolgenti che mescolano bellezza, meraviglia e riflessione. La loro creatività sorprende ogni notte.

Woodpecker, storica discoteca di Milano Marittima, ha riaperto lo scorso 30 giugno con un sound house pensato per un pubblico over 25. Frequentarlo è un'esperienza che colpisce gli amanti dell'arte, dell'architettura e del design, visto che la struttura è davvero magica. In console con il resident Mitch B., reduce da una dj set a Ibiza, ecco l'olandese Gregor Salto o l'italiano Leandro Da Silva (il prossimo 21/7). Il 18 luglio ecco poi il primo Dinner Show della stagione. Un'esperienza che unisce sapori raffinati e buona musica.

Avanti con Cenando Ballando. E' un dinner party che fa emozionare da oltre vent'anni. Il mix perfetto dell'evento prevede infatti cena sotto le stelle, musica e divertimento. Il team è guidato da Cucky, esperto dj, e Icio, carismatico vocalist, per una serata piena di energia e allegria. Prende vita soprattutto in Lombardia e in Svizzera, ma non solo.

Spostandosi verso sud, Domina Zagarella Sicily a Santa Flavia (Palermo), è poi il resort perfetto per mettere insieme panorami da sogno sul Golfo di Porticello e Capo Zafferano, divertimento e ottima cucina. Si sceglie tra cucina internazionale e siciliana, oppure si gustano le pizze d'autore del Pool Restaurant La Zagara. Chi cerca il massimo poi trova The Beach Luxury Club, che ogni sera o quasi mette in scena dinner show con artisti internazionali come Raffaele Cibelli e dj set scatenati. Da non perdere la Cena Siciliana del martedì, un vero viaggio culinario.

Chiudiamo con la Sardegna. Qui è partita l'attesa one night PL4YLIST21, nel privé Brio della disco Maracuja a Budoni. Il format ideato dal dj Simioli e Gass Krupp promette un sound di alta qualità per un pubblico over 21. PL4YLIST21 diventerà un must per gli appassionati della house, con performance di artisti nazionali e internazionali come Roger Sanchez o Dennis Ferrer. Un'esperienza nuova, per un pubblico esigente che ama il bel suono.