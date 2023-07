Giovanni Donzelli, il siluro a In Onda: "Fisco? Cosa ha deciso questo governo", Pd in tilt

17 luglio 2023 a

Giovanni Donzelli parlamentare di Fratelli d'Italia asfalta la sinistra in tv a In Onda, nel salotto di Luca Telese e di Marianna Aprile. Al centro della puntata c'è lo scontro del governo con le Entrate sul nuovo Fisco. Come è noto l'esecutivo di centrodestra vuole premere sull'acceleratore per cambiare il rapporto tra contribuente ed autorità fiscali. Un rapporto più semplice e meno punitivo che tenga conto delle difficoltà del singolo cittadino.

In studio parte l'attacco sulla delega fiscale e torna il ritornello falso del "governo amico di chi non paga le tasse". Donzelli ci mette un minuto a smontare tutte le accuse e lo fa in modo chiaro: "Allora qui il discorso è semplice e ciò che faremo è stato deciso da tutto l'esecutivo. Questo governo chiede a un imprenditore la stima dei guadagni ad esempio per i prossimi due anni. Su quella stima viene fatto un accordo sulle tasse da pagare. Se lo stesso imprenditore guadagna di più allora ciò che resta lo tiene in tasca. E questo processo potrebbe anche far crescere la produttività delle aziende. Non vogliamo un Fisco vessatorio". Parole chiare alle quali in studio nessuno ha saputo ribattere in modo concreto. Round a Donzelli su tutta la linea.