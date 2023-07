Veronica Gentili, clamoroso: bacio in bocca con Marco Travaglio

18 luglio 2023 a

Adesso (forse) è ufficiale: tra Veronica Gentili e Marco Travaglio ci sarebbe del tenero. Il bacio in bocca tra la conduttrice Mediaset nonché firma del Fatto quotidiano e il suo direttore finisce in copertina sul settimanale Diva e Donna ed è una piccola bomba di gossip, che rinfocola le voci sui due che già circolavano qualche anno fa. Il condizionale è d'obbligo, perché lo scatto, pur suggestivo, non è così chiaro e definitivo.

La Gentili cinge il collo di Travaglio voluttuosa, tirandoselo a sé con un braccio e stampandogli un bacio a occhi chiusi. Per dirla con Elio e le Storie tese, siamo "nelle vicinanze dell'angolo esterno della bocca", forse qualcosina in più. Fossimo su un campo da calcio, si invocherebbe l'intervento del Var o della goal-line technology, e in una ipotetica scala tra cartellino giallo e cartellino rosso, saremmo a livello cartellino arancione. La conduttrice di Controcorrente, che a settembre debutterà su Italia 1 alla guida de Le Iene, e il direttore del Fatto sono stati pizzicati in strada a Roma, al termine di una cena in compagnia. Materiale talmente scottante da meritarsi il titolo di scoop e conquistare, così, la prima pagina del magazine diretto da Angelo Ascoli ed edito da Cairo Editore.



La fulminante carriera giornalistica della Gentili era iniziata ad alto livello 7 anni fa proprio alla corte di Travaglio, conquistato dalla sua prosa ficcante anche se non sempre perfetta (non a caso Stefano Lorenzetto ama mettere alla berlina gli strafalcioni linguistici di Veronica). Secondo le malelingue, tra i due non c'era un semplice rapporto professionale. Poi la giornalista ha percorso la sua strada, guadagnandosi la stima anche di Pier Silvio Berlusconi. Ma certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, come cantava il maestro.