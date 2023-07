Andrea Delogu, "ecco cosa manca": una copertina sconcertante

22 luglio 2023 a

a

a

L'ironia di Andrea Delogu non è stata capita e gli haters si sono scatenati. Succede che nell'ultimo periodo la conduttrice stia collezionando le copertine di molte riviste che le dedicano servizi e interviste che lei puntualmente posta su Instagram condividendo il successo che l'ha investita con i followers. Ma ad alcuni tutta questa notorietà non è piaciuta: "Manca solo la copertina di Cavalli e Segugi", le hanno scritto. Lei, invece di rispondere per le rime, ha esaudito il desiderio del suo detrattore. Come riporta Leggo la conduttrice ha colto la palla al balzo per divertirsi e per citare uno dei film più romantici di sempre, Notting Hill, con Julia Roberts e Hugh Grant, ma non tutti sembra abbiano colto il riferimento e il risultato è stato un po' confusionario, ma di sicuro esilarante per chi aveva visto il film e aveva dunque capito il messaggio.

Andrea Delogu mezza nuda sul palco? Sotto al vestito... pazzesca a 41 anni | Guarda

Dopo aver visto che in molti non avevano compreso la citazione e la copertina finta, la Delogu si è vista così costretta a chiarire la situazione. "Ma ragazzi è chiaro che è un fake. Un'idea malsana mia e di Laura Battista! Dai si capisce dai titoli! Spero!", ha scritto la conduttrice. E infatti bastava leggere anche le "civette" degli altri articoli della falsa prima pagina per capirlo: da "ora so che il cane che abbaia morde", a Sailor Moon che dichiara: "Milord mi ha lasciata con i debiti".

Tutte citazioni del film nel quale il bibliotecario William (Hugh Grant) si finge giornalista di "Cavalli e Segugi" per incontrare in una conferenza stampa, dopo varie incomprensioni, la famosa attrice Anna (Julia Roberts) di cui è innamorato. Pur di avere la parola durante la conferenza stampa, William chiede ad Anna: "Mi stavo chiedendo se avevate mai pensato di usare più cavalli".