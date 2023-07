Linda Lorenzi confessa: "Quando Pier Silvio Berlusconi era un bimbo..."

25 luglio 2023 a

Oggi ha cambiato vita, ma Linda Lorenzi non dimentica il suo passato. Dopo aver affiancato Corrado a Il Pranzo è servito, l'ex valletta degli anni '80 ricorda gli esordi. "Corrado mi aveva notata e mi chiese di affiancarlo. Così si materializzò la popolarità vera. Lui era un uomo difficile ma di grande educazione, rispettava tutti. Mai uno sguardo fuori posto, al massimo battute sarcastiche. Una volta allungai i capelli con le extension e lui mi disse: 'Linda, ma che concime te sei messa in testa?'". Il merito del suo arrivo in tv però non fu del conduttore.

"In verità, anni dopo, Silvio Berlusconi mi confessò che a scegliermi era stato Pier Silvio, all’epoca poco più di un bambino. A colpirlo, disse il dottor Berlusconi, era stata la mia grande umanità. Quel giorno al provino avevo la febbre, forse l’ho impietosito!".

Ma Anna Chetta, suo vero nome, non conquistò solo il figlio del leader di Forza Italia. Tra questi "Maurizio Costanzo, una corte leggera. Ma sono passati tanti anni. Poi io mi fidanzai molto presto con quello che è ancora mio marito, Marco Foroni. Quando il dottor Berlusconi mi invitò a passare il Capodanno ad Arcore, ci andai con Marco. E ci tengo a dire che c’erano anche Veronica Lario e le mogli di Confalonieri, Pillitteri e di tutti i convitati. Berlusconi, per come l’ho conosciuto io, è stata una persona squisita"