Elisabetta Gregoraci, "fuori tutto" a Battiti live: la foto da censura

Elisabetta Gregoraci si è presentata alla quarta puntata di Battiti Live con un look estivo molto sexy tra spacchi estremi e scollature vertiginose mostrando ai telespettari e ai suoi fan il suo fisico pazzesco. La conduttrice ed ex moglie di Flavio Briatore, per l'occasione, ha indossato un abito giallo, firmato Ley M. Tayloring, che aveva un super spacco che metteva in risalto le sue gambe lunghe, e una scollatura cosiddetta cut out, ovvero dei tagli che dirigono l'attenzione di chi guarda su seno e addominali.

Inutile dire che il suo look ha lasciato i suoi fan a bocca aperta. Anche sul suo profilo Instagram infatti Elisabetta Gregoraci ha condiviso una foto del suo outfit iper sensuale. "Eri bella anche prima del trucco e parrucco", commenta uno. "Cambio defibrillatore", scrive un altro. E ancora: "Così deve essere una donna... Bella con il trucco e bellissima senza"; "Amore non vedo l'ora di vederti brillare, illuminare, splendere su quel palco come solo tu sai fare. In bocca al lupo amore, sempre con te".

Elisabetta Gregoraci, che ha 43 anni, sta vivendo un momento molto positivo, sia dal punto di vista professionale, alla conduzione del programma Battiti Live, sia da quello personale. Mentre infatti conduce la trasmissione si trova a Capri, con il nuovo fidanzato, il modello Giulio Fratini, che ha 13 anni meno di lei.