Nicola Porro deride Fabio Fazio: "Guardate come si lagna"

"Fabio Fazio si lagna sui social". Nicola Porro getta benzina sul fuoco in quella che è una vera e propria querelle tra l'ex conduttore di Rai 3 e Viale Mazzini. Al centro chi detiene i profili social della trasmissione Che Tempo Che Fa. Programma, passato insieme a Fazio sul Nove. "Impropriamente oscurati - si sfoga Fazio -. Siamo in attesa che ci rivengano consegnati, perché quanto accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio a chi lo ha fatto".

"Movimenti sospetti": indiscrezioni, la durissima vendetta-Rai contro Fabio Fazio

Poi la promessa che verranno aperti nuovi canali "nel caso non dovessimo tornarne in possesso". Fin qui nulla di strano se non fosse che poi il conduttore, dal contratto da capogiro, attacca Viale Mazzini: "Fa piacere che tengano a Che Tempo Che Fa, un po' tardivamente".

Indiscrezioni su Fabio Fazio: soldi, una sconcertante offerta alla Rai

Eppure nelle scorse settimane la Rai aveva già spiegato la motivazione dietro la decisione di oscurare i profili social del programma. "L’azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di `CTCF´ in quanto di sua proprietà. Questa procedura, non essendo immediata, ha reso necessario come passaggio intermedio rendere evidente che i profili e le stesse pagine si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giugno 2023 su Rai3", facevano sapere. Ma la furia del conduttore non si placa.