La7, scippo alla Rai: chi si prende, un retroscena esplosivo

Possibile scippo alla Rai. La7 potrebbe prendersi Flavio Insinna. Il conduttore, appena sostituito a L'Eredità, potrebbe essere chiamato al timone di Lingo – Parole in gioco. D'altronde la sua ex conduttrice, Caterina Balivo, ha appena fatto ritorno a Viale Mazzini per condurre La volta buona nel pomeriggio di Rai 1. Così la rete di Urbano Cairo avrebbe pensato a uno dei volti più noti della tv di Stato, rimasto fuori dai palinsesti.

Ora, infatti, gli unici impegni che oggi lo legano a Viale Mazzini sono gli speciali di Techetechetè in prima serata, che hanno subito uno slittamento ad agosto, e la partecipazione al film La stoccata vincente, dove recita con Alessio Vassallo. Stando a TvBlog La7 potrebbe corteggiare Insinna, dopo il quiz pre-tg ha avuto una crescita di ascolti ed è stato confermato in palinsesto.

Oltre a Insinna, nei giorni scorsi, sono stati diversi i nomi emersi. Tra questi quello di Teo Mammuccari e Roberta Capua. Ma non solo, sul tavolo ci sarebbe anche Alessandro Greco. Diverso il discorso per Barbara d’Urso. Cairo ha infatti smentito una sua presenza dopo le diverse voci che la davano per certe su La7. Anche il suo futuro, dunque, è incerto.