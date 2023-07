Reazione a catena, il colpaccio delle Tre e lode: quanto hanno incassato

29 luglio 2023 a

a

a

Stanno spopolando le nuove imbattibili campionesse dell'edizione in corso di Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. Dal 14 luglio, giorno in cui hanno battuto i Festaioli, le" Tre e Lode", insegnanti all’Università di Ferrara, hanno già incassato un bel bottino. Marianna Scaglioso, Chiara Pollio e Lauretta Rubini, riporta il sito davidemaggio.it, "oltre ad essere colleghe di lavoro presso la stessa Università ormai da diverso tempo, le tre condividono un rapporto d’amicizia che va al di là delle lezioni. Di puntata in puntata, sono riuscite a sconfiggere tutti i loro avversari soprattutto grazie alla capacità che mostrano nel trovare le parole dell’Intesa Vincente. Ad esempio, nella puntata andata in onda ieri sera (che poi si è conclusa con la mancata vittoria), le Tre e Lode sono riuscite a indovinare ben 15 parole, costringendo le avversarie Non Solo Anna a ritornare a casa".

Rai, Tg1 al voto: colpaccio di Chiocci, chi supera in un solo colpo

Le Tre e lode sono arrivate alla quindicesima puntata: "Marianna, Chiara e Lauretta sono riuscite ad intercettare l’ultima parola sei volte, raggiungendo la cifra di 115.277 euro in gettoni d’oro. La prima vittoria è avvenuta nella puntata del 15 luglio (33.250 €), a cui sono seguite quelle del 16 luglio (1.235 €), del 19 luglio (73.000 €), del 20 luglio (4.625 €), del 21 luglio (1.227 €) e del 24 luglio (1.940 euro)". E "la vittoria dei 73.000 euro delle Tre e Lode è quella più alta raggiunta in questa stagione di Reazione a Catena in una sola puntata. Un record che potrebbe facilmente essere battuto", conclude Davide Maggio.