29 luglio 2023 a

a

a

Milla Sofia sta spopolando sui social. Lei è una bellissima ragazza norvegese di 19 anni, bionda, occhi azzurri e corpo scolpito. Ovviamente nelle foto che condivide sul suo profilo Instagram si mostra quasi sempre in bikini o in abiti molto scollati. Sempre perfetta. Con sfondi da cartolina. Ma attenzione, perché questa influencer in realtà nasconde un terrificante segreto.

La bella e avvenente giovane, in realtà, è un fake. Non esiste. È un prodotto dell'intelligenza artificiale, così come le sue foto. Sembra tutto reale, insomma, ma non lo è. È invece tutto finto. Tutto creato da un robot. Ma non è una truffa, ecco. Infatti se si apre il suo profilo Instagram si può subito leggere la descrizione: "Modella e influencer finlandese di 19 anni. Unisciti al mio viaggio per rivoluzionare il mondo della moda.". Quindi si aggiunge: "Ecco il colpo di scena: sono una influencer virtuale generata dall'intelligenza artificiale. Come modella, porto una prospettiva senza rivali e futuristica nel campo dello stile".

L'Inps si attacca all'intelligenza artificiale: cambia tutto per i pensionati

"Sei favolosa vestita come penso senza niente, ne sono sicuro. Sei una bellissima giovane ragazza", scrive uno. Quindi qualcuno obietta: "Ma come si fa a fare complimenti a un robot?". E ancora: "Questo mondo è ufficialmente impazzito". "Questa donna non è reale. Leggete il profilo. È creata dall'Ai. Voi siete tutti diventati matti".