Rai, la confessione di Beppe Convertini: "Ho vissuto momenti difficili"

Le lunghe immersioni in mare sono l'antido anti stress di Bebbe Convertini. Il conduttore che domani torna in onda su Rai 1 con la nuova edizione di Azzurro. Storie di mare, è ben felice di occuparsi delle bellezze costiere dell'Italia sia perché ama il suo lavoro, sia perché l'acqua, su di lui, ha un potere curativo. "Si, lo ammetto. Ci sono stati periodi della mia vita in cui mi sentivo smarrito e quando, soprattutto d’estate andavo al mare, ne approfittavo per fare delle lunghe immersioni", racconta il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni che lo ha intervistato. "Sott’acqua", rivela Convertini, "il tuo unico interesse è quello che stai vivendo, e poi di riuscire a riemergere”. “Tutti i cattivi pensieri, gli influssi negativi tendi ad allontanarli”, ha spiegato, sottolineando che "quando torni a respirare hai la sensazione di essere rinato".

Convertini, vittima di un terribile incidente che gli ha creato non poca confusione, ha ammesso che per lui il mare è anche una sorta di portafortuna, una bussola. “Adoro lavorare a luglio e agosto", ha aggiunto Convertini per spiegare l'entusiasmo con cui affronta il lavoro estivo. Del resto, fa notare, "con Azzurro siamo sempre a contatto con l’acqua. È un programma che ti dà l’idea della vacanza”. Il segreto per resistere al sol leone per il conduttore è indossare abiti freschi e non pensare alle alte temperature, distrarsi, magari guardando proprio la natura che lo circonda. Il suo viaggio "azzurro" riparte da Ponza.