"Reazione a catena" choc: "Scusate ma...", valanga di lacrime in tv

30 luglio 2023 a

a

a

Una sfida mozzafiato che avrebbe potuto mettere a rischio il dominio delle Tre e Lode a Reazione a catena. Quella andata in onda ieri è stata forse una delle puntate più emozionanti del quiz show di Rai Uno condotto da Marco Liorni. Infatti Le Tre e Lode hanno avuto non poche difficoltà a mettersi davanti ai Tre sul sofà, una vittoria risicata che ha scatenato reazioni diverse nella squadra delle tre campionesse.



Marianna infatti non ce l'ha fatta a trattenersi ed è scoppiata in lacrime: “Sono lacrime di gioia, è un pianto liberatorio il suo” ha subito fatto presente il padrone di casa Marco Liorni, che prima del gioco dell’ultima catena ha voluto toccare simbolicamente una lacrima della concorrente dicendo: “Toccare le lacrime porta fortuna”.

"Guardate, è tutto palesemente finto": scoppia la bufera su "Reazione a Catena"

E così le Tre e Lode hanno trionfato ancora una volta. Infatti, dopo aver messo in difficoltà i Tre sul sofà, sono arrivate al gioco conclusivo con una cifra altissima, 152.000€ ma, avendo commesso vari errori all’ultima catena, dei poco più di 4.000€ che sono riuscite a portare alla fase finale del gioco, hanno mantenuto 2.375€ dopo l’acquisto del terzo elemento. La cavalcata vincente non si ferma e a quanto pare è destinata a durare a lungo.