J-Ax, profondo rosso: "Ecco le cifre del buco in bilancio", l'investimento sbagliato

01 agosto 2023 a

Affaritaliani.it fa i conti in tasca a J-Ax. Se dal punto di vista artistico il rapper 50enne va sempre forte, dal punto di vista imprenditoriale le cose non sembrano andare altrettanto bene. I negozi che vendono cannabis legale aperti cinque anni fa finora non sono stati un buon affare. Il business lanciato tramite la Mister Nice srl da J-Ax, in collaborazione con il padre Roberto e i soci Alessandro Merli e Claudio Lui, non sta andando come sperato.

Affaritaliani.it dà conto del bilancio 2022 che è stato appena depositato e che mette in evidenza una perdita di circa 30mila euro, che va ad aggiungersi a quella di 23mila fatta registrare nel precedente esercizio. Al momento il patrimonio netto in negativo dell’azienda è pari a 32mila euro. Sebbene nell’ultimo anno i ricavi siano aumentati da 51 a 57mila euro, anche i costi sono però cresciuti (da 74 a 86mila).

Per quanto riguarda il lato artistico, ultimamente J-Ax è rimasto invischiato in un dissing con Paolo Meneguzzi. Quest’ultimo aveva criticato l’ultimo brano del rapper, che gli ha riposto per le rime, dedicandogli una canzone dal titolo “Invidia del Peneguzzi”. L’artista pop ha replicato dalle colonne di Libero: “Uno come lui si permette di dare del fallito a me? E se il fallito fosse lui che deve correre dietro alle canzoncine per stare a galla?”.