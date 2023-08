Michele Santoro a Mediaset? Rumors sulla clamorosa retromarcia

03 agosto 2023 a

L'ingaggio di Michele Santoro a Mediaset è solo una chiacchiera. Non c'è nulla di concreto sulle voci circolate in questi giorni circa un accordo tra lui e il presidente Pier Silvio Berlusconi per rispettare le ultime volontà del Cav. E nemmeno il coinvolgimento dell'ex giornalista Rai come pseudo opinionista del nuovo programma Carta bianca su Rete 4. Secondo quanto risulta a TvBlog, si legge sul sito, che queste sono "voci fatte circolare da ambienti vicini al programma di Bianca Berlinguer", o più probabilmente sono un tentativo "di avvicinare l’ex conduttore di Samarcanda proprio alla Rai".

L'ultima volontà di Silvio Berlusconi: Santoro a Mediaset? Prima della morte del Cav...



Ritenendo Santoro perfetto per il nuovo martedì di Rai3, Tvblog ha messo in allarme la Berlinguer che avrebbe cosi giocato in anticipo tentando di chiamarlo a sè, non però chiedendosi quanto a Santoro potrebbe far piacere far da partner a Mauro Corona su Rete 4? Oppure magari chi lo sa, viale Mazzini potrebbe farsi ora avanti, chiamandolo a condurre con Nunzia De Girolamo? Per lui, insiste Tvbolg.it, sarebbe più plausibile un programma tutto per se "del resto è un solista, ma forse inadatto alla tv di oggi".