Jerry Calà, corna al suo matrimonio: il raptus di Mara Venier, "in quel locale..."

Un amore trasformatosi in una grande amicizia quella tra Jerry Calà e Mara Venier. I due si sposarono a Las Vegas, poi ognuno prese la sua strada. "Scegliemmo una cappella a caso, non avevamo i testimoni, prendemmo due persone al volo dal casinò, una ballerina e un croupier, festeggiammo con una pizza a forma di torta o una torta a forma di pizza, non ricordo". I due ora non stanno più insieme. Complici le scappatelle di Calà.

È accaduto anche al party nuziale. "Organizzammo un party per gli amici al Chucheba di Castiglioncello - ricorda sulle colonne del Corriere della Sera -. Mentre Renato Zero cantava, io parlavo fitto fitto con una tipa. Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale. Renato era entusiasta: 'Ahò, quanto me so’ divertito'. Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un caz***e, non all’altezza".

Non solo, perché all'epoca Calà viveva per il lavoro: "La domenica sera telefonavo a tutti i cinema per sapere com’era andato il mio film, ormai conoscevo le cassiere. Se gli incassi erano così così, cambiavo umore, diventavo insopportabile. E questo era motivo di litigio con Mara". Ora però è solo acqua passata.