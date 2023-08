Barbara D'Urso, notte folle in Costiera: a che ora è tornata a casa

12 agosto 2023 a

Dopo l'addio a Mediaset (in verità il contratto le scade a dicembre), Barbara D'Urso sembra aver trovato più energia che mai. Certo, all'inizio la rabbia e un duro sfogo per le modalità con cui si è consumata la rottura. Ma ora è tempo di vacanze, tempo per ricaricare le pile e lanciarsi verso nuovi progetti (sui quali, però, Carmelita ad oggi mantiene il massimo riserbo).

Al contrario, la D'Urso racconta scatto dopo scatto e video dopo video le sue vacanze in Costiera Amalfitana. Vacanze ben più lunghe del solito, quest'anno: già, non ha Pomeriggio 5 da preparare per la prossima stagione. E così dopo Capalbio, come detto, eccola in Costiera. E nelle ultime ora si è parlato molto della conduttrice in particolare per una foto, davvero sexy, in cui si è mostrata di spalle, bikini bianco indosso, mentre saliva delle scale coperta da un abito trasparente. Insomma, una foto del lato B quasi in primo piano molto apprezzata dai suoi seguaci.

Barbara D'Urso, pazzesco primo piano del lato B: fan in estasi | Guarda

Finita? Non proprio. Perché - e lo ha raccontato lei stessa, sempre sui social - la scorsa notte Barbara D'Urso si è data alla pazza gioia. Una lunga notte di festeggiamenti, balli e amici, conclusa all'alba. Carmelita infatti ha fatto sapere su Instagram di essere tornata a casa alle ore del mattino. Ore piccole, anzi piccolissime...