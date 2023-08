Mario Tozzi, le ferie ipocrite: dov'è andato in vacanza

Giovanni Sallusti 27 agosto 2023 a

È difficile credere all’esistenza di Mario Tozzi, geologo, ecostar televisiva, apostolo nell’italica periferia dell’impero del nuovo vangelo apocalittico e anti-industriale diffuso nel mondo da un’adolescente svedese. Pare troppo stilizzato, troppo caricaturale, troppo aderente ai pregiudizi della teppa reazionaria refrattaria a suicidarsi sull’altare del cambiamento climatico, gente tipo i cronisti di Libero.

Eppure, nessun pregiudizio, Tozzi è davvero così, pare una Greta in piena crisi di mezz’età, e quindi priva di qualunque continenza residua. La sua ultima, imprescindibile polemica è quella contro «il turismo mordi e fuggi», che è «il vero male del Mediterraneo». «Siamo sicuri che centinaia di milioni di persone debbano spostarsi in massa tutti negli stessi luoghi e negli stessi tempi?», si è chiesto meditabondo sulla testata di riferimento del fondamentalismo green, La Stampa. Siamo sicuri che debbano andare tutti in località marine del Mediterraneo, tutti ad agosto? «Me lo domandavo», prosegue il nostro «salendo a Zia nell’isola di Kos, nel Dodecanneso», ovvero (in geologia siamo scarsi, ma con la geografia elementare ce la caviamo ancora) in territorio greco, incontestabilmente nel Mediterraneo, incontestabilmente ad agosto.

Tradotto dal “tozzese”, linguaggio climaticamente corretto che ammanta fastidi molto personali con preoccupazioni molto progressiste: ma siamo sicuri che la plebaglia inquinante possa fare le stesse vacanze che faccio io? E si prende una paginata intera, sotto forma di reportage appunto dalle isole Egee, per analizzare questo fenomeno di cui non si dà pace, la libertà di turismo, persino la convivenza in alcune mete di differenti classi sociali. «Una volta la Grecia era visitata da un élite - senza apostrofo, ma d’altronde un geologo, per quanto appartenente all’aristocrazia vacanziera, non è mica un esperto di grammatica, ndr - di viaggiatori colti e raffinati, poi si è aperta al turismo di massa», sospira Tozzi, facendo retrospettivamente sembrare Maria Antonietta un’interlocutrice dei ceti popolari. Per cui, s’interroga con frustrazione palpabile, «quanto apprezziamo di un tramonto tutti assiepati sullo stesso muretto», senza nemmeno dei divisori, senza un minimo di segregazione per censo, o per esami universitari sostenuti?

Questo, invece, se lo è domandato a Santorini (se non fai tutto il giro delle isole greche sei un pezzente, d’altronde), quando «la cittadina di Oia viene letteralmente presa d’assalto» da «un esercito” di “pullman, taxi, vetture a noleggio, scooter» (nessuno che abbia il buon gusto di presentarsi in calesse, che peraltro è a emissioni zero). Tutti con l’offensiva pretesa di assistere allo stesso evento di cui voleva godere lui, lo spettacolare tramonto sul mare. La cui «natura intima» e «il fatto di essere preludio al più sofisticato crepuscolo» (che glielo spieghi a fare, Mario) sono «sotto costante attacco da un’orda di turisti infoiati che ha come unica meta fotografare quel momento e postarlo un secondo dopo».

Si potrebbero requisire gli iPhone appena la plebe sbarca sull’isola, ma non vorremmo dare idee. Anche perché Tozzi è già ispirato di suo, e chiude misticheggiante: «Nelle terre più orientali del Mediterraneo gli schiavi del tramonto sono ipnotizzati da quanto accade a Occidente» (lui no ovviamente, la sua è una fruizione del tramonto libera e consapevole, cari inferiori). Spiace che a rovinare tutto ci si metta un utente Twitter (dove il reportage di Tozzi è andato subito in tendenza) che lo apostrofa così: «Guarda, io starei felicemente al mare due mesi, dai primi di maggio ai primi di luglio. Magari in un posticino tranquillo ed esclusivo. Che ne dici di fare tu due chiacchiere col mio datore di lavoro?». Sono irrecuperabili, coltivano ancora l’usanza volgare di lavorare.