Ciak: si gira un film su Berlusconi

Lunedì, 25 settembre sono iniziate a Portofino le riprese del film "C'è anche un domani", che racconta il primo incontro (nel 1981) , tra Ennio Doris (Daniel Santantonio) e Silvio Berlusconi, (interpretato da Alessandro Bartalucci) . Berlusconi, giovane e brillante protagonista dell'imprenditoria italiana aveva da poco rilasciato un'intervista a Capital , dove esortava chi avesse idee per un'Italia migliore di farsi avanti e sottoporle.



Doris si trovava a Portofino con la moglie quando riconobbe Berlusconi su una spiaggia vicina. Non esitò ad avvicinarlo per parlargli del suo progetto che poteva offrire ai risparmiatori soluzioni d'investimento e accedere a tutti i servizi bancari. Da quell'incontro sarebbe seguito un altro appuntamento ad Arcore, nel febbraio del 1982, che avrebbe dato origine alla nascita di Programma Italia, oggi Banca Mediolanum. Le riprese del film proseguiranno fino a metà novembre. Prodotto da Movie Magic International è diretto da Giacomo Campiotti.