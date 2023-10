Barbara d'Urso, quelle mani nella pasta: la foto fa impazzire tutti

14 ottobre 2023 a

a

a

Barbara D'Urso, dopo il lungo soggiorno a Londra e un breve viaggio a Parigi è tornata a casa. La presentatrice, che da quest'anno non è più alla condizione di Pomeriggio 5, ha comunicato sui social di essere di nuovo in Italia. E sul suo profilo Instagram ha condiviso un rarissimo e tenero momento in famiglia. Nelle stories Barbara d'Urso ha infatti postato alcune immagini di quella che con ogni probabilità è la sua nipotina. Quasi mai la conduttrice si fa immortalare come "nonna" o come "mamma". Ma per questa volta ha fatto una eccezione. Ed ecco la manina della sua adorata piccolina nella pasta con la zucca. "E finalmente lei", ha commentato la d'Urso. E ancora, nella storia successiva: "L'amore della mia vita".

Barbara D'Urso, tempo fa, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, aveva detto, in merito alla nascita della bambina: "Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima".

La D'Urso è sempre molto riservata sulla sua vita priva e soprattutto sui suoi figli che peraltro sono i primi a chiederle di essere molto cauta. "Io avrei voluto condividere questa notizia (della nascita della nipotina, ndr), ma ho rispettato il volere di mio figlio e della sua compagna", ha spiegato la conduttrice.

"Mi siete mancati". Belen Rodriguez rompe il silenzio (ma il mistero resta)

Che ha anche aggiunto: "Noi tre siamo molto riservati e l'atteggiamento dei miei figli non è né spocchia né presa di posizione rispetto a quello che faccio. Loro rispettano il mio lavoro, ma hanno lavorato e studiato molto, facendo sacrifici per arrivare ai lavori molto importanti che fanno, e non vogliono che si sappia che sono miei figli. Questo perché, se uno di loro va a parlare in un congresso a New York, non è giusto che qualcuno pensi anche solo lontanamente che l'ho aiutato io".