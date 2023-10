Fedez, "una giornata importante, sto già piangendo": come sta

15 ottobre 2023 a

Uno spiraglio di luce e un sorriso accompagnato dalle lacrime per Fedez. Il rapper, dopo la degenza in ospedale e i due interventi subiti, si gode la famiglia nel giorno del suo 34esimo compleanno. Fedez finora non aveva parlato del suo stato di salute e all'uscita dall'ospedale era apparso piuttosto provato. E così adesso, proprio in un giorno così speciale come quello del suo compleanno, ha voluto condividere con i fan il risultato dei suoi ultimi esami. Da qualche giorno Fedez attendeva il responso dei medici perché ci teneva ad assistere a un evento come il concerto dei Blink in Inghilterra.

"Oggi è una giornata importante e non tanto per il mio compleanno, non mi interessa - ha sottolineato Fedez nelle sue Instagram stories. Ho fatto gli esami del sangue ed è quasi ok. I dottori mi hanno dato il permesso di andare a Manchester per vedere i Blink. Sto già piangendo ve lo dico. Sono un bimbo felice", ha affermato il rapper. E sempre nelle stories ha aggiunto: "Sono troppo contento e ho preso per loro dei regali, ossia dei libri sugli alieni; poi ho preso dei prodotti tipici italiani da portare a tutti e tre. Non so se si potranno portare però ho preparato per loro tanti regalini e sono molto gasato. Solo chi è fan dei Blink può capire. Manchester arriviamo".

Insomma il periodo buio pare sia ormai alle spalle e così il rapper ha deciso di far festa con i fan per le buone notizie che sono arrivate con le analisi del sangue. E ora, pian piano, Fedez prova a riprendere in mano la sua vita. Di certo la permanenza in ospedale l'ha provato ma a quanto pare ogni cosa sta tornando al suo posto...