Ylenia Carrisi, la rivelazione di Al Bano su Berlusconi: "Un telegramma al giorno"

Al Bano Carrisi torna sulla scomparsa della figlia Ylenia. Nonostante della ragazza non si hanno più tracce dal lontano 1994, il cantante non si è mai arreso. Ad aiutarlo nei momenti più difficili, anche Sophia Loren e Silvio Berlusconi. "Sophia - racconta al settimanale Novella 2000 - mi chiamava ogni giorno… Mi diceva: ‘Ricorda che lì io conosco tutti, mi conoscono tutti, credimi qualsiasi cosa, e chiamo io per farti aiutare a trovare tua figlia Ylenia. Sono qui, chiama quando vuoi, di giorno e di notte'".

Ma non solo, perché al cantante di Cellino San Marco è stato di conforto anche l'ex premier. "In quelle settimane - ammette - Silvio Berlusconi mi mandava un telegramma al giorno. Mi diceva: 'Dimmi quello che ti serve, qualsiasi cosa, io sono a tua completa disposizione'". Il leader di Forza Italia ha addirittura messo a disposizione il suo aereo privato pur di aiutarlo. "Mi diceva che se mi fosse servito, il suo aereo privato sarebbe potuto essere mio", prosegue nell'ammettere che il Cavaliere "aveva capito la disperazione di un padre".

E ancora, rimarcando la vicinanza di Berlusconi: "Erano le parole di un padre che capiva la disperazione di un altro padre che non poteva permettersi di essere disperato e metteva a disposizione quello che poteva dare per un aiuto concreto". Una tragedia che ha segnato per sempre la vita di Al Bano e dell'ex moglie Romina Power, anche lei intenzionata ad andare fino in fondo: "Sì, cerco ancora mia figlia. Non ho mai perso le speranze", ha ammesso in più di un'occasione.