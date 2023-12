Che tempo che fa, l'ira di Mercalli: "Non entrate nei negozi con la porta aperta"

11 dicembre 2023 a

Ancora una volta fanno discutere le parole del meteorologo Luca Mercalli intervenuto a Che tempo che fa nel salottino di Fabio Fazio. L'esperto ha infatti sproloquiato sul cambiamento climatico chiedendo l'interruzione delle guerre perché le bombe inquinano. Per quanto sia nobile il principio di chiedere la pace nei vari conflitti che insanguinano il mondo, sembra un po' eccessivo affermare che il clima sulla nostro pianeta sta subendo significativi cambiamenti per le guerre in corso. Purtroppo i conflitti ci sono sempre stati (dare un'occhiata al Novecento e agli ultimi 20 anni) e i motivi legati ai cambiamenti climatici sono altri.

Ma l'intervento di Mercalli ha un altro obiettivo chiaro: i negozianti che tentato di far cassa, giustamente, durante le feste di Natale. Ebbene, anche loro inquinano e sono responsabili del cambiamento climatico. E così in chiusura del suo intervento scatta l'anatema sui commercianti: "Quando passeggiate per le compere di Natale e vedete un negozio con le porte aperte non entrate. Quei negozi di fatto sprecano energia e inquinano con i riscaldamenti accesi e le porte spalancate. Lo dico da 20 anni, non entrate".

Un vero e proprio appello al sabotaggio delle spese per il Natale che come sempre sono il volano per il rilancio dei consumi. I negozi con le porte aperte di fatto rappresentano quasi il 90 per cento delle attività commerciali che così cercano di attrarre all'ingresso i clienti. Ma per Mercalli tutto ciò è un delitto. Continueremo a entrare in quei negozi perché tenere viva l'economia è uno dei principali punti per lo sviluppo del Paese. Con buona pace del maestrino ospite fisso di Fabio Fazio.