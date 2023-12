Affari Tuoi, bufera su Francesca: "Sentito la veggente polacca?", l'errore che pochi hanno notato

14 dicembre 2023 a

Ad Affari Tuoi va in scena una storia straziante. Francesca ha dovuto combattere tanto nella vita, soprattutto contro una grave malattia che le ha permesso di tirare fuori tutta la sua grinta. E così ad Affari Tuoi si presenta con il marito per la sua scalata al bottino ricco. Ma le cose non vanno come aveva sperato. A pochi pacchi dalla fine, uno scambio del pacco risulta fatale. Il "dottore" infatti offre a Francesca di sostituire il pacco. Francesca accetta. Stava per prendere il numero 12, poi si ferma e prende il numero 17. Le parole sono chiare: "Ho sentito che il 17 mi ha chiamato e sono andata dritta".

E dal pubblico interviene una donna romana di origine polacca che di fatto si avventura in una strana profezia: "Io avrei preso il 12 ma anche il 17 può portare fortuna". Parole pesanti che mettono in allarme Francesca. Ma alla fine, quando manca ormai davvero poco per scoprire la cifra nell'ultimo pacco, ecco che viene offerta un'altra offerta di scambio. Ma la concorrente non cambia idea: "Ci siamo sposati il 12, il 12 siamo noi. Quindi tengo il 17". Non lo avesse mai fatto: nel pacco tenuto da Francesca c'erano solo 10 euro e il sogno di mettere le mani sui 50.000 euro è svanito nel nulla.

E così sui social si sono scatenati i commenti. Uno dei tanti è per la "veggente" del pubblico: "La signora è veggente come me. Finire con un rosso e uno blu è la situazione più probabile secondo la statistica". Ma non finisce qui. C'è anche chi punta il dito contro lo scambio: "Troppi concorrenti si fanno prendere dall'euforia, vedendo ancora i pacchi top a metà gara, rifiutano cifre importanti, poi quasi sempre perdono. Anche l'azzardo ha un limite!". Infine c'è chi continua a mettere nel mirino l'intervento dal pubblico: "Ci mancava la veggente polacca...".