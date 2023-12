Myrta Merlino, retroscena inedito: "Giorgia Meloni, mai vista così"

16 dicembre 2023 a

"Sono stata al concerto al Senato. Non l'ho mai vista Giorgia Meloni così magra". Myrta Merlino, in una intervista a La Repubblica, parla così della presidente del Consiglio: "Lei è la prima donna a Palazzo Chigi ed è fiera e fragile", ha proseguito la conduttrice di Pomeriggio 5.

Giorgia Meloni "ha gli occhi puntati addosso e gestisce una vita privata complessa. Ogni giorno ce n'è una e intorno non ha l'Accademia della Crusca", ha osservato ancora la Merlino. "Meloni che racconta cosa prova, frantuma l'immagine granitica e spiega quanto le sia costata la cavalcata gloriosa, sarebbe l'intervista del secolo".

Per quanto riguarda invece la sua nuova avventura a Canale 5, la giornalista ha raccontato: "Prima pensavo ai critici, adesso al pubblico. Ho un competitor fortissimo, ossia La vita in diretta, che ha una storia e una pubblicità contro le mie quattro. Dopo il nero degli spot riparto. Considero i 2 milioni di persone che mi seguono una medaglia; dopo tre mesi e mezzo non era scontato". E su Barbara D'Urso: "Lei era di famiglia, io un'estranea venuta da una rete di nicchia", "mi ha chiamato Pier Silvio Berlusconi, il problema tra me e lei non esiste. Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l'abbia con me".

Ora "Pomeriggio 5 è al 15-16% di share. Leggevo flop, l'editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle conduttrici pronte a prendere il mio posto. Mentre uscivano queste notizie, mi arrivavano i fiori di Pier Silvio Berlusconi. Perché tanto veleno inutile? Mistero".