Domenica in, Anna Oxa: "Come mi dovete chiamare adesso"

La cantante Anna Oxa è stata protagonista di una intervista nel salotto di Mara Venier, a Domenica In, nella puntata del 17 dicembre, su Rai uno. La cantante ha ripercorso la sua lunga carriera artistica tra conduzioni televisive e le quindici partecipazioni al Festival di Sanremo.

"Io adesso vivo nella natura vera e le vette in questo periodo sono ricoperte di neve. Ci sono alberi meravigliosi, mucche, cervi. Per me vivere nella città era diventato troppo pesante e caotico", racconta Anna Oxa. "Vivere in natura è bellissimo: se la vivi realmente scopri tutta la bellezza", prosegue, "lì non hai bisogno di dire chi sei e cosa fai e si è liberi di percepire questo stato meraviglioso: un silenzio che parla. Io ho scelto un posto in armonia con me stessa".

Quindi la cantante spiazza la conduttrice con questa frase: "Essere artisti è una parola che vuol dire 'riuscire a essere dentro' questa connessione. Io preferisco essere definita 'artigiano del suono e della voce' e non 'artista'".

"Rivedo ciò che io ho elaborato attraverso la perdita di mia mamma e mi crea un'emozione legata all'idea che mia mamma non c'è più. Noi nasciamo con la vita e la morte insieme e questo passaggio di trasformazione è necessario per la comprensione che noi dobbiamo avere della vita. Io attraverso questi eventi ho capito che non c'è separazione. Mia mamma è una parte della mia essenza. Dopo tanto dolore io nel tempo ho sentito una riappacificazione tra figlia e mamma".