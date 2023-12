Valeria Marini impazzisce in aeroporto, urla e show: "Dov'è l'autista, voglio i facchini"

17 dicembre 2023 a

Valeria Marini si è resa protagonista di uno sconvolgente show all'Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino. La showgirl infatti ha cominciato a urlare e a sbraitare per le sue enormi valige perché voleva l'aiuto degli addetti della Gesap, la società che gestisce lo scalo siciliano. Secondo quanto dicono alcuni testimoni, fra i quali la giornalista Rai Eugenia Nante che ha anche pubblicato un video della Marini sul suo profilo Instagram la soubrette viaggiava con due grossi "bagagli a mano" e con il suo cane.

Ad un certo punto ha cominciato a urlare: "Dov'è il mio autista?", poi ha preteso l'invio di due addetti aeroportuali.

"Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano", commenta la Nante. "Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto", prosegue. "Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov’è il mio autista. La gente prima ride poi si inca*** mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna", conclude Eugenia Nante.

"Io l'avrei lasciata a terra...Vergogna. Ma poi la Gesap perché l'ha accontentata? Al solito qui a Palermo è tutto storto", si legge tra i commenti al post. "Altro che Truman Show. Peggio di qualsiasi fiction. Che vergogna per l'aeroporto di Palermo e per Ita Airways. Una gran vergogna...". E ancora: "È quel che sembra: ignorante e cafona".