Marco Liorni conferma l'indiscrezione clamorosa: "Io all'Europarlamento..."

"C'ho l'ego bucato", assicura Marco Liorni in una intervista al Corriere della Sera, sottolineando come i princìpi-cardine che lo guidano nella vita e nel mondo della tv siano modestia e riservatezza.

Nessuno spazio per le millanterie tipiche dell'ambiente, tanto meno per un altro vizietto che spopola nei corridoi e dietro le quinte del piccolo schermo, quello di parlar male dei colleghi.

"Quelli che tentano di ferirti non si rendono conto che stanno in realtà definendo loro stessi - sottolinea al Corsera il conduttore di Reazione a catena, su Rai 1, che a gennaio sbarcherà a L'Eredità proprio in sostituzione del quiz del preserale, grande successo di ascolti di questo 2023 -. Una volta però una critica mi ha ferito, perché veniva da qualcuno che stimo molto e che ha scritto quella critica vedendo appena cinque minuti di programma".

Sui colleghi, appunto, nessuna brutta parola: "Mi sento amico di Antonella Clerici, di Amadeus, della stessa Cristina Parodi, anche di Tiberio Timperi". Per il resto, "se devo dire le cose le dico, ma non in pubblico. Questo è un ambiente in cui si parla male di tutti e la mia regola generale è di non farlo. Penso che se tutti si comportassero così, sarebbe un pezzettino in più per un mondo migliore".

Nell'intervista si indaga anche sul lato più privato di Liorni, 58 anni e il volto da eterno ragazzo. Ad esempio, la politica: "Finché farò il conduttore starò lontano dalla politica. Però sto per iniziare a studiare per un domani, mi piacerebbe andare al Parlamento Europeo". Non male, per chi dice di avere "l'ego bucato", appunto. Tuttavia, la sua analisi è assai lineare: "Il teatrino della politica nazionale non mi affascina, mentre a livello locale mi sembra che abbia più a che fare con l'amministrazione. Nel Parlamento Europeo vedo invece un'istituzione che detta la linea ai Paesi, pensa a una politica alta, di visione sul futuro". Chissà che dopo la sbornia del successo romano non lo si possa vedere a Bruxelles, come accaduto a un altro amatissimo volto Rai, il compianto David Sassoli. Con che partito, però, non è dato sapere dal momento che il suo rapporto con le urne è mutevole: "Cambiavo spesso: una volta ho votato Capanna, poi altri di vari colori perché in quel momento mi convincevano".