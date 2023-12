Ornella Vanoni in dolcissima compagnia: dove (e con chi) l'hanno beccata l'altra sera

29 dicembre 2023 a

Per Ornella Vanoni un clamoroso avvistamento "di San Silvestro". Alla vigilia del Capodanno, la 90enne super diva della canzone milanese e nazionale, diventata quest'anno scoppiettante ospite fissa di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, dopo aver incantato a febbraio dal palco del Festival di Sanremo, è stata "avvistata sui social" in dolcissima compagnia.

E' stata l'amica Mara Venier a pubblicare una simpatica foto di gruppo sul proprio profilo Instagram: la conduttrice di Domenica In, veneziana di nascita ma ormai romana d'adozione, la sera del 28 dicembre è uscita a cena con l'amica Ornella e un altro grandissimo protagonista della nostra musica, Renato Zero. "Che bello stare in vacanza con i miei amici", ha scritto Zia Mara.

Tra i tanti commenti in calce al post, non potevano mancare quelli di alcuni vip considerato il livello di popolarità dei tre protagonisti dello scatto. E così su Mara, Ornella e Renato ecco piovere l'affetto di colleghi dello spettacolo come Alberto Matano, Elodie, Raoul Bova. E in tanti invocano uno scenario da sogno, quello che una serata tra amici si possa trasformare magari tra qualche mese in un progetto professionale: "Un programma in prima serata! Date un programma in prima serata a questi tre", ha scritto nemmeno troppo ironicamente un fan. "La storia della musica e della tv, mettete gioia solo a guardarvi. Siete meravigliosi".

Con una foto, la Venier sembra aver dimenticato le ore immaginiamo piuttosto tese dopo le dichiarazioni del dirigente Rai Angelo Mellone che aveva preannunciato una profonda riflessione sul futuro e sul format di Domenica In, presagendola sostituzione della stessa Mara e di Francesca Fialdini, secondo Dagospia con Massimo Giletti.