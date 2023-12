Elio e le storie tese, lo scivolone: "Tua madre, costa troppo poco"

30 dicembre 2023 a

Botta e risposta su Instagram tra Rocco Tanica, tastierista della nota band Elio e le storie tese, e un follower. Il motivo? L'ultima pubblicità realizzata dal gruppo rock per McDonald's. Sotto al video dello spot, infatti, si è scatenato l'inferno. Se in molti hanno lasciato commenti di apprezzamento, altri invece hanno criticato la loro scelta di pubblicizzare la nota catena di fast food. I motivi alla base delle polemiche sono diversi: c'è chi ha puntato il dito contro il gruppo accusandolo di fare troppe pubblicità, chi li ha accusati di sponsorizzare una catena statunitense di fast-food, e anche chi ha accusato McDonald's di sostenere le operazioni militari dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza.

Tra i commenti negativi si segnala chi ha scritto: "Ma avete davvero così tanto bisogno di soldi?". E ancora: "Ma voi non eravate quelli di Parco Sempione?", oppure: "Dopo 45 sold out e i diritti dei vinili rivenduti alla Universal pensavamo che i soldi entrassero a gogo". Ma ad alimentare il caos vero e proprio è stata la risposta data da Tanica a una delle critiche ricevute. In particolare, a un utente che aveva chiesto "Esiste un brand al quale non vi vendete?", il tastierista ha risposto: "Tua madre. Budget troppo basso". Parole che hanno inevitabilmente scatenato ulteriori commenti e critiche negative.