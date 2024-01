L'Anno che verrà, Annalisa interrotta: "Vieni qua!!", cos'è successo

01 gennaio 2024 a

L'Anno che verrà, lo show per salutare il nuovo anno di Rai Uno ha messo al centro della scena nella serata di San Silvestro il sud e soprattutto la Calabria con Crotone . Una folla immensa ha riempito la piazza per salutare con Amadeus e i tanti artisti che si sono esibiti sul palco il 2024. Un anno che, almeno su Rai Uno, è finito con la voce di Annalisa ed è iniziato con quella di Amadeus. Ma sui social in tanti hanno segnalato un disguido legato alle tempistiche del countdown verso la mezzanotte.

Infatti come si vede dalle immagini che fanno il giro di X, Annalisa era impegnata a cantare a circa 12 secondi dall'ingresso del 2024 nei nostri calendari e orologi. Ma a quanto pare chi ha gestito la scaletta non ha calcolato i tempi in modo corretto. Infatti Annalisa è stata costretta a sospendere la sua esibizione lasciando la sua canzone di fatto a metà travolta dalle urla di Amadeus che resosi conto dell'incombere della mezzanotte ha urlato "Annalisa, Annalisa, vieni qui!!!". La cantante ha infatti interrotto così il suo show e si è unita al conto alla rovescia. E in tanti sui social non hanno gradito questa brusca interruzione che ha un po' rovinato il brindisi per il nuovo anno, soprattutto tra i fan di Annalisa.