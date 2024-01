L'eredità, "il pesce ragno è la tracina": foto virale e un sospetto pesante

03 gennaio 2024 a

Dopo Reazione a Catena è il turno de l'Eredità. Torna il quiz show dei record su Rai Uno e questa volta alla conduzione c'è Marco Liorni. Fresco del successo delle "catene" eccolo che si prende il palco del quiz game di punta del servizio pubblico. Questa nuova edizione ha tante novità e così i social che seguono in diretta le puntate hanno commentato il primo appuntamento di questa nuova stagione. E di fatto nella fase che anticipa la ghigliottina finale è spuntato un nuovo gioco, i 100 secondi. Una sfida mozzafiato che permette di determinare il montepremi da portare poi alla fase finale.

Ma qualcuno sui social ha evidenziato una strana coincidenza proprio nella ghigliottina finale. A quanto pare alcuni indizi per la parola finale sarebbero simili a una ghigliottina del passato. E così su twitter un utente scrive: "In una vecchia puntata la parola da invinare era Ragno e c'era Violino tra quelle della ghigliottina, ma ovviamente non è il caso di questa sera". E sui social dopo questo tweet in tanti si sono scatenati. E qualcuno ha evidenziato con una foto diventata virale i "suggerimenti" che arrivano a Liorni dalla regia: "Molto interessante vedere i suggerimenti che gli autori danno in diretta al conduttore. In questo caso il concorrente ha nominato il pesce ragno e sullo schermo di Liorni è subito comparsa la scritta 'la tracina è il pesce ragno'". Insomma anche L'Eridtà come già acacduto per Reazione a Catena diventerà un nuovo tormentone per i social.