Affari Tuoi, dopo Fabrizia il grave sospetto: "Guarda caso ha accettato"

Ad Affari Tuoi va in scena un'altra partita surreale che ha fatto parecchio discutere. La scelta di Fabrizia di accettare 49mila euro quando aveva ancora davanti ai suoi occhi i pacchi da 200 e da 100mila euro ha mandato letteralmente in tilt i social. La partita come detto è stata serrata ma la sensazione è che quella di Fabrizia sia stata una occasione persa.

Di fatto in tanti sui social hanno criticato la scelta di accontentarsi di 49mila euro quando in realtà avrebbe potuto ambire a un montepremi più alto da portare a casa. Ma c'è anche chi inizia a insinuare che il gioco di Affari Tuoi sia pieno di coincidenze strane. Un dibattito che dura da anni ma che negli ultimi giorni è tornato prepotentemente sui social. Infatti qualcuno ha notato che nelle ultime puntate fin troppo spesso i premi più pesanti reggono fino alla fine.

E qualche utente che ha commentato la puntata di ieri sera ha qualche dubbio: "Guarda caso, in questo periodo dove molti pensano che i 30-40 mila vanno accettati subito alla prima offerta, piazzano una dopo l'altra puntate dove accettano ma avevano premi altissimi". E ancora: "Certe volte vedendo ste partite verrebbe da pensare che è tutto concordato, poi ripensi a quando perdono e ti ricredi". Infine il sospetto: "Non capisco perché molti concorrenti rifiutano le offerte grandi quando ci sono ancora tanti pacchi grossi che possono uscire e poi alla fine quando hanno 75% di possibilità di prendere i pacchi maggiori si fanno fregare dal dottore accettando poco. Un mistero".