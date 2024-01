Affari Tuoi, la profezia-disastro su Simone: "Ha 75.000 euro, il dottore lo sa"

06 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi grandi emozioni e ribaltoni nell'ultima puntata andata in onda ieri, venerdì 5 gennaio. Il concorrente Simone ha sfidato la sorte fino all'ultimo pacco. Le offerte del dottore sono state rifiutate più volte, tranne quella del cambio-pacco che si è rivelata una trappola. Infatti Simone ha restituito il pacco con zero euro e si è preso quello con 200 euro. Un bottino misero di fronte alle cifre pesantissime dei pacchi rossi.

E così si è arrivati all'ultima fase, quella degli ultimi colpi. E lì qualcosa è successo. Simone ha infatti accettato l'offerta di 20mila euro da parte del dottore. Aveva poca scelta: o aprire i due pacchi, quello da 75mila e quello da zero euro, oppure sperare in un'offerta del dottore. Simone tra le mani aveva il pacco da 200 euro e quello da 75mila invece è rimasto tra i pacchisti. Dunque la sua scelta è stata corretta.

Ma c'è chi suoi social si era avventurato in un profezia su come sarebbe andata a finire: "Lui ha 75 k, il dottore super furbo lo aveva capito dalla prima offerta che lui avrebbe accettato. È andato basso e tac ci ha guadagnato di nuovo", ha scritto un utente. In realtà Simone aveva tra le mani solo 200 euro e dunque la mossa del dottore ha un altro significato, ha voluto premiare il concorrente per aver sfidato la sorte fino all'ultimo. E questa sera Affari Tuoi torna con un'edizione speciale legata ai biglietti della lotteria Italia. Non sarà dunque il solito appuntamento, sarà una prima serata tra pacchi e tagliandi della lotteria.