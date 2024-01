Sanremo 2024, le scelte drastiche di Amadeus: ecco chi ha "fatto fuori"

08 gennaio 2024 a

a

a

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: manca meno di un mese alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Alla guida della trasmissione ancora una volta Amadeus, alla quinta conduzione consecutiva della kermesse dell'Ariston (e lo stesso Amadeus ha recentemente aperto anche alla sesta, nel caso in cui la Rai gli chiedesse un ulteriore "sforzo").

Tutto pronto, tavola apparecchiata, con la lista dei big in gara annunciata di recente al Tg1. Ma, ora, emergono anche i nomi dei big esclusi dal direttore artistico, che ha bocciato le canzoni di alcuni veri e propri pezzi da novanta della musica italiana. Si scopre infatti che tra i "tagliati" c'è anche Samuele Bersani, il raffinato cantautore emiliano. E ancora, non c'è spazio per Manuel Agnelli, il quale soltanto nel 2022 assicurava che non avrebbe mai preso parte a Sanremo da solista (eppure, ci ha provato).

"Il derby della Madonnina?": Affari Tuoi, disastro e imbarazzo per Stefano Accorsi

Tra gli altri esclusi eccellenti ecco Gigi D'Anlessio, poi Edoardo Bennato, così come non hanno passato le selezioni Brunori Sas, Daniele Silvestri e i Tiromancino. Poi altri nomi davvero clamorosi, per quanto già noti: Morgan e Achille Lauro. Ovvio, fuori per l'ennesima volta anche i Jalisse, così come sono stati tagliati Al Bano Carrisi, Ermal Meta, Malika Ayana e tanti altri. Insomma, scelte coraggiosissime, quelle di Amadeus: le esclusioni, soprattutto nel caso di una frenata in termini di ascolti, sono destinate a far molto discutere...