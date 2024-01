Affari Tuoi, il grave errore di Mattia: "Fatto bene?", il gelo della pacchista

10 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi il protagonista è Mattia. Ex giocatore di calcio, nell'ultima puntata andata in onda martedì 9 gennaio, il concorrente da Cervia ha stupito e non poco il pubblico. La partita va avanti senza esclusione di colpi. I pacchi blu volano via ma anche i rossi pesanti da 200mila e da 300mila. Mattia per due volte ha rifiutato l'offerta del dottore.

Offerta generosa da 34mila euro prima e da 30mila dopo. Ma il concorrente di fatto non ha mai accettato nemmeno il cambio del pacco perché molto legato al suo numero 18. Ed è proprio su un cambio rifiutato che di fatto si consuma l'ultimo atto del gioco. Sul campo resta un pacco blu e uno rosso da 50mila euro. Il dottore non fa offerta ma propone soltanto il cambio del pacco. Mattia rifiuta e va fino in fondo con il suo di pacco, quello che porta sulla scatola il numero 18. A questo punto, dopo aver rifiutato il cambio, Mattia chiede ai suoi compagni di viaggio cosa avrebbero fatto al suo posto.

Tutti alzano la mano affermando che ha fatto bene a non cambiare, tutti tranne la pacchista che ha tra le mani il numero 4. Inquadrata dalle telecamere ha un'espressione tirata. E così da lì a qualche secondo apre il pacco numero 4 e all'interno ci sono 50mila euro, mentre Mattia tona a casa a mani vuote perché quel 18 era un pacco blu. Ma di fatto l'espressione della pacchista numero 4 è diventata virale. E qualcuno sui social azzarda: "Era il segnale? Di certo non era sorridente...".