Affari Tuoi, "durante la pubblicità...": gravissimo sospetto su Roberta e Marco

L'ultima puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 10 gennaio ha fatto parecchio discutere. Protagonisti Marco e Roberta da Balrletta. La partita come è noto è stata mozzafiato fino alla fine. All'ultimo colpo quando ormai si pensava già all'epilogo con la "Regione Fortunata", ecco che arriva l'offerta del dottore da 36mila euro che spiazza la stessa Roberta. La ragazza decide di accettare.

Intanto però Marco si lascia andare a una confessione: "Ho sognato di giocare con il pacco numero 1 e di vincere 200mila euro". Amadeus sconcertato lo interrompe: "Ma scusa, avresti dovuto dirlo prima!!!". Roberta fulmina il suo fidanzato con uno sguardo e la tensione in studio sale alle stelle.

Poi l'epilogo dopo una breve pausa pubblicitaria: nel pacco numero 1 nelle mani dei concorrenti ci sono 50 euro e in quello rimasto dalla parte dei pacchisti ci sono 200.000 euro. Insomma finisce tutto bene. Ma i social si scatenano e notano quel nervosismo di Roberta verso il fidanzato nel momento in cui si avventura a confessare il suo sogno. A questo punto c'è chi ha un sospetto pesantissimo e che viene confessato proprio su X: "Mi sembra chiaro, hanno cambiato i pacchi durante la pubblicità per salvare il loro matrimonio che si deve ancora celebrare...". Insomma come sempre ad Affari Tuoi non mancano i colpi di scena...