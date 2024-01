Affari Tuoi, la mamma di Leonidas nel mirino: "Lo aggredisce per il cambio"

11 gennaio 2024 a

Leonidas è il protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera giovedì 11 gennaio. In studio, il ragazzo 30enne, è arrivato con la mamma. La partita si mette male con diversi pacchi rossi che vanno via e restano molti pacchi blu da aprire. La prima offerta che rifiuta Leonidas è di 34mila euro. Poi la mamma gli consiglia di non cambiare il pacco, il numero 2 che il ragazzo ha per le mani. Ma a un certo punto della puntata Leonidas decide di cambiare il pacco e al posto del 2 prende il 7. Subito dopo chiede di aprire il pacco che ha appena mollato e fa una scoperta: lì dentro c'era solo 1 euro.

Apriti cielo, sui social nel mirino è finita la mamma: "Ma perché decide lei per lui? Boh, lo avrebbe lasciato con un euro in mano?". La sfida prosegue e quando restano quattro pacchi da aprire, due blu e due rossi con 15mila e con 100mila euro, arriva l'offerta da 15mila euro che Leonidas decide di rifiutare. Subito dopo il dottore ne fa un'altra da 19mila euro, ma anche questa viene rifiutata. E così si va dritti fino alla fine. Poi arriva la doccia fredda: vanno via i 100mila euro che sono sul bancone dei pacchisti.

E così sui social c'è chi si scaglia ancora contro la mamma di Leonidas: "Ma quante madri assillanti. anche questa fa la simpatica e poi lo aggredisce perché ha cambiato senza consultarla. Povero Leonidas", scrive un utente. A questo punto scatta la nuova offerta del dottore da 5mila euro che viene rifiutata. Viene aperto un altro pacco blu e Leonidas si trova con un pacco da 15mila e uno da 20 euro da aprire. Ovviamente il dottore offre un cambio e Leonidas accetta di cambiare il pacco 7 con quello 19. Il colpo finale, Leonidas lo apre e trova 15mila euro. Un epilogo davvero sorprendente.