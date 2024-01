L'Eredità, il grave sospetto dopo la "cassa" di Sara: "Non vogliono pagare?!"

16 gennaio 2024 a

A L'Eredità occhi puntati su Sara. Nell'ultima puntata andata in onda lunedì 15 gennaio, la nuova campionessa ha sbattuto sul muro della ghigliottina. Le parole da collegare a quella finale erano: acciaio, libri, servizio, comune e collo. Come vi abbiamo raccontato la parola vincente con un montepremi che ha superato i 40mila euro era "cassa". Come ha spiegato Marco Liorni esiste un "servizio di cassa, il libro di cassa, una cassa d'acciaio, il collo è una cassa e la cassa comune". Sara ha invece risposto "posata" e così sono volati via i sogni di gloria e di poter mettere le mani sul sostanzioso montepremi.

Ma sui social si è scatenato un dibattito non da poco sulle spiegazioni fornite da Liorni per spiegare quali sono i concetti che legano le 5 parole con quella finale della ghigliottina. "Libro di cassa lo conosce solo Liorni", tuona un utente. Ma c'è chi la butta sull'ironia: "Avessero scritto morto.. tutto più facile da indovinare". Ma qualcuno ci va giù pesante e mette nel mirino proprio la scelta della "catena" per la ghigliottina: "Che stroncata oggi...non volevano dare i soldi??".

Insomma, come sempre, la fase finale del gioco de L'Eredità (record di ascolti per Rai Uno) fa discutere e le tifoserie su X fanno sentire la loro voce. Per Sara appuntamento a questa sera per un altro giro di giostra e chissà magari riuscirà a mettere le mani sul montepremi.