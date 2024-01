Affari Tuoi, critiche sulla moglie di Antonio: "Non sono contenta per lei"

20 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi va in scena una delle partite più emozionanti di questa stagione. Nella puntata andata in onda venerdì 19 gennaio è protagonista Marika insieme al marito. La partita fila via con i pacchi blu che saltano fuori ma poi il filotto si interrompe e la situazione si complica. Ma è decisivo un cambio accettato dai concorrenti proprio nelle prime battute di gioco che alla fine si rivelrà fondamentale.

Infatti con il cambio fortemente voluto dal marito alla fine la coppia si porta a casa ben 50mila euro rifiutando tutte le offerte. Una mossa, quella del marito di Marika, che è stata davvero determinante per la vittoria finale. Ma in tanti sui social hanno messo nel mirino proprio Marika perché critica sulle strategie messe in campo per la partita. Antonio decide infatti liberarsi del pacco 19 pescato in avvio di puntata, per il 14 della Sardegna.

Antonio vince? "Due pacchi rossi vicini...", sospetto clamoroso ad Affari tuoi

E proprio lì trova, a fine puntata, i 50mila euro. E così su X c'è chi mette il dito tra moglie e marito: "Appena arrivati a casa questo le farà pesare la partita a vita", scrive un utente. E ancora: "Sono contento per lui ma non per la moglie Marika", scrive un'altra utente. E c'è anche chi rimprovera ad Antonio di non aver accettato prima l'offerta da 33mila euro: "Lui sarebbe andato via con quella cifra e avrebbe fatto più che bene". In realtà ha fatto bene Antonio a mantenere la barra dritta e così si è portato a casa 50mila euro, insieme alla moglie Marika...