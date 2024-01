Affari Tuoi, il "disastro" di Angelica: "La mamma? Togliamo i parenti"

21 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi accade l'impensabile. Protagonista Angelica da Rignano in provincia di Firenze che nella puntata andata in onda sabato 20 gennaio ha davvero stupito tutti. La partita, giocata in compagnia della mamma, comincia davvero in salita. Un pacco rosso dietro l'altro nei primi cinque colpi azzera quasi del tutto le speranze di portare a casa un bottino consistente. All'ultimo giro, quando il dottore ormai assapora la sconfitta, Angelica ha però ancora sul campo il pacco rosso da 300mila euro. Ed è in questo momento, prima del colpo finale, che il dottore fa un'offerta da 32 mila euro.

Un'offerta che la ragazza accetta pur sapendo che in gioco ci sono ancora 300mila euro. Prima lo sfogo: "Tra qualche giorno abbiamo l'appuntamento per il muto per la casa nuova e questi soldi ci fanno comodo".

Amadeus ribatte: "Vero, ma con 300mila forse il mutuo potresti direttamente evitarlo". La dritta di Amadeus si perde nel vuoto e Angelica accetta l'offerta. Salvo poi scoprire che nel pacco che aveva per le mani c'erano ben 300mila euro. Una delusione cocente che scatena i commenti su X: "Con 300mila si comprava pure la casa di fianco", tuona un utente. "Mi innervosisco perché aspettano un mese per giocare e poi accettano 30k con 300mila k nel pacco, è assurdo!", scrive un altro utente. "A questo punto se devi accettare 32mila euro meglio non partecipare proprio. Lo sa che va a casa con i gettoni d'oro?", si sfoga un altro telespettatore. Infine l'affondo anche sui consigli della mamma di Angelica: "Togliamo i parenti da questo programma".